Вооруженные грабители украли украшения на 4 млн евро из ювелирного магазина в пятизвездочном отеле Ritz на Вандомской площади,
Пятеро человек разбили витрины топорами, схватили ювелирные украшения и часы и поспешили скрыться. Один из них уехал на скутере, сбив пешехода, а другой умчался на автомобиле «Рено». Сбитый пешеход отделался небольшими травмами.
Предположительно, грабители, которым удалось уйти с места преступления, взяли с собой все украденное, поскольку полицейские задержали троих злоумышленников, но драгоценностей у них не было. Всем задержанным около 20 лет, и они ранее уже были вовлечены в дела, связанные с кражами.
Впоследствии недалеко от места ограбления,
Отель Ritz и раньше подвергался попыткам ограбления и взлома. В марте 2016 года двое мужчин украли ювелирные изделия стоимостью 6 миллионов евро.
Ritz основал в 1898 году швейцарский предприниматель Сезар Риц. Именно в этой гостинице обедала леди Диана перед смертью. Знаменитый отель также часто упоминали в литературе, например, в произведениях Эрнеста Хэмингуэя и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.