Вооруженные грабители украли украшения на 4 млн евро из ювелирного магазина в пятизвездочном отеле Ritz на Вандомской площади, передает «Интерфакс».

Пятеро человек разбили витрины топорами, схватили ювелирные украшения и часы и поспешили скрыться. Один из них уехал на скутере, сбив пешехода, а другой умчался на автомобиле «Рено». Сбитый пешеход отделался небольшими травмами.

Предположительно, грабители, которым удалось уйти с места преступления, взяли с собой все украденное, поскольку полицейские задержали троих злоумышленников, но драгоценностей у них не было. Всем задержанным около 20 лет, и они ранее уже были вовлечены в дела, связанные с кражами.

Впоследствии недалеко от места ограбления, обнаружили часть украденных драгоценностей, а в 15 километрах от Парижа полицейские обнаружили подожженный «Рено», на котором мог скрыться злоумышленник.

Отель Ritz и раньше подвергался попыткам ограбления и взлома. В марте 2016 года двое мужчин украли ювелирные изделия стоимостью 6 миллионов евро.

Ritz основал в 1898 году швейцарский предприниматель Сезар Риц. Именно в этой гостинице обедала леди Диана перед смертью. Знаменитый отель также часто упоминали в литературе, например, в произведениях Эрнеста Хэмингуэя и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.