Дуэт двух икон поп-музыки — это, по сути, воля случая. После поцелуя на сцене во время вручения премии MTV VMA в 2003 году (выходку еще долго мусолила пресса), Мадонна оказалась в студии вместе с Бритни, где последняя дала послушать трек Me Against The Music, полностью состоявший из вокала Спирс. Услышав песню, Мадонна оказалась довольна материалом и согласилась спеть свою партию для сингла. Это был первая раз, когда поп-икона 80-х согласилась на совместную запись. До этого Мадонна отказалась петь со Стингом и Фрэнком Синатрой, говоря, что не верит в дуэты.



За первые два дня после релиза клип был просмотрен порядка 5 миллионов раз. Использованная во время съемок машина Mazda RX-8 с автографом Спирс, позже ушла с молотка на аукционе в поддержку фонда молодой певицы.