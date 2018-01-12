В Лос-Анджелесе прошла 23-я церемония вручения престижной премии Critics Choice Awards. Картина «Форма воды» названа «лучшим фильмом года» по мнению критиков. Ее режиссер Гильермо дель Торо удостоен награды «как лучший режиссер».

За победу в этой категории боролись ленты «Любовь-болезнь» Майкла Шоуолтера, «Темные времена» Джо Райта, «Проект Флорида» Шона Бэйкера, «Прочь» Джордана Пила, «Секретное досье» Стивена Спилберга и другие картины.

Лучшей комедией стал фильм «Любовь — болезнь», лучшей кинокартиной в категории «Экшн» признали фильм «Чудо-женщина». Лучшим мультфильмом назвали «Тайну Коко».

Getty Images Галь Гадот получает награду SeeHer за работу в фильме «Чудо-женщина»

Премию за «лучшую мужскую роль» получил Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой назвали Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

В категории «лучший драматический сериал» победил «Рассказ служанки», «лучшим комедийным сериалом» стал «Удивительная миссис Мейзел», а «лучшим мини-сериалом» — «Большая маленькая ложь».

Critics Choice Awards вручается с 1996 года Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Премия считается «подготовкой» к церемонии вручения «Оскара».