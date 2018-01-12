Джиллиан Андерсон отказалась от участия в дальнейших съемках сериала «Секретные материалы», где она исполняла роль агента Даны Скалли, передает издание Variety.

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Свое решение актриса мотивировала нежеланием быть привязанной к одной роли долгое время. «Есть много других вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, и я не хочу быть связана месяцами с какой-то одной конкретной вещью, с которой, я чувствую, покончено», — заявила она.

Андерсон отметила, что неоднократно пыталась уйти из шоу, но все время возвращалась. При этом она выразила благодарность создателям «за исключительную возможность и экстраординарного персонажа».

Она также покинула сериал «Американские боги», где играла роль Медиа, богиню телевидения, перевоплощающуюся в «идолов» разных эпох. Актриса ушла вслед за шоураннерами Брайаном Фуллером и Майклом Грином, которые поссорились с продюсером из-за бюджета второго сезона.

«Секретные материалы» — американский сериал о борцах с паранормальной нечистью, вышедший на канале Fox в 1993 году. Шоу было удостоено 16 премий «Эмми» и пять статуэток «Золотой глобус». 11 сезон, который стал последним с участием Джиллиан Андерсон, стартовал 3 января 2018 года.