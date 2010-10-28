Сестра Патриция, орден Святой Клары, монастырь Святого Дамиана, город Дублин
Сестра Габриэль, орден Святой Клары, монастырь Святой Клары, город-графство Голуэй
Трапезная, монастырь Святого Иосифа, город Лохрей
Холл, монастырь Сестер Непрерывного Поклонения, город Уэксфорд
Прачечная, монастырь Воплощения Христова, город Дублин
Кабинет директора школы в Аббатстве Гленстал, графство Лимерик
Отец Фрэнсис, монах бенедиктинского ордена, Аббатство Гленстал, графство Лимерик
Брат Майкл, монах бенедиктинского ордена, Аббатство Гленстал, графство Лимерик
Брат Шэйн, монах бенедиктинского ордена, Аббатство Гленстал, графство Лимерик
Мать Колумба, монахиня бенедиктинского ордена, приорат Святого Бенедикта, город Ков
Три сестры из монашеского ордена кармелитов, монастырь Воплощения Христова, город Дублин
Брат Пабло, орден «Легион Христа», монашеская община в городе Фоксрок
Брат Майкл, орден «Легион Христа», монашеская община в городе Фоксрок
Мытье евхаристических сосудов, монастырь ордена Святой Клары, город Белфаст
Комната отдыха, монастырь Сестер Непрерывного Поклонения, город Уэксфорд
Мебель в лечебнице монастыря Воплощения Христова, город Дублин
Стулья в Аббатстве ордена францисканцев, деревня Малтифарнем, графство Уэстмит