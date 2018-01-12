Шанхайский регулятор по вопросам безопасности в сети обязал гостиничную сеть Marriott International заблокировать на неделю ее официальный сайт в Китае. Поводом к такому решению стал опрос Marriott, в котором Тайвань, Тибет, Макао и Гонконг были указаны как независимые страны и территории. Об этом сообщает Global Times.

Сеть Marriott отправила клиентам на электронную почту анкету, в которой нужно было выбрать свою страну. Помимо Китая, список стран включал Тайвань, Тибет, Макао и Гонконг. Перечисленные территории либо по факту являются частями КНР, либо, как в случае с Тайванем, формальной административной единицей КНР.

Китайские интернет-пользователи призвали бойкотировать сеть отелей, а также потребовали провести расследование. Полиция Шанхая заявила, что Marriott подозревается в нарушении законов Китая о кибербезопасности и рекламе, а власти Китая заявили, что этот опрос «ранил чувства китайского народа».

Кроме того, в Китае также обратили внимание на то, что твиттер-аккаунт Marriott поставил «лайк» одному из постов аккаунта под названием «Друзья Тибета», выступающего за независимость Тибета.

Сеть отелей Marriott International принесла официальные извинения перед властями Китая. «Мы глубоко сожалеем об анкетах. Мы понимаем, что эта ошибка глубоко разочаровала наших клиентов в Китае. На данный момент мы приостановили анкетирование и исправляем ситуацию. Приносим извинения за неудобства, причиненные инцидентом», — заявили представители Marriott.