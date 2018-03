10 января 2016 года умер британский рок-певец, продюсер, художник Дэвид Боуи. В течение своей карьеры Боуи неоднократно менял стиль в музыке и образ, каждый раз заново удивляя публику. За это СМИ прозвали его «хамелеоном». Однако мало кто помнит Боуи совсем юным.

В 2016 году в печать вышла книга фотографа Джеральда Фирнли «Bowie Unseen: Portraits of an Artist as a Young Man». В ней опубликованы снимки 20-летнего певца, которые Фирнли сделал перед выходом его дебютного альбома в 1967 году. Из-за того что первый альбом певца был не очень успешным, снимки не публиковались. Смотрим, как выглядел певец в начале своей карьеры.

Gerald Fearnley, courtesy ACC Editions

Gerald Fearnley, courtesy ACC Editions

Gerald Fearnley, courtesy ACC Editions

Gerald Fearnley, courtesy ACC Editions