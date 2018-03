Сын Вуди Аллена и Мии Фэрроу, журналист и правозащитник Ронан Фэрроу подписал эксклюзивный трехлетний контракт с телеканалом HBO. Фэрроу будет делать для канала документальную передачу с расследованиями, которые в том числе затронут тему сексуальных домогательств. Об этом пишет Variety.

Как отмечает издание, Фэрроу сосредоточится на теме злоупотребления властью со стороны отдельных лиц и учреждений, при этом он продолжит сотрудничать с журналом The New Yorker. Ронан Фэрроу — тот самый журналист, который в 2017 году опубликовал материал в The New Yorker, который выстрелил прямо в сердце проблемы сексуального насилия, обнажив скандал с домогательствами Харви Вайнштейна. Кроме того, ранее он вел на канале NBC News собственную программу «Под прикрытием c Ронаном Фэрроу».

«Его работа внесла свой вклад в этот переломный момент в нашей культуре, и мы рады предоставить свою платформу такому упорному репортеру, чтобы развивать проекты, которые продолжат говорить правду сильным мира сего," — сказал программный директор HBO Кейси Блойс.

Сам Фэрроу заявил, что опыт расследовательской деятельности показал ему, что новое поколение зрителей нуждается в «серьезной и содержательной отчетности», которая в состоянии «бороться с системной несправедливостью». «Я знаю, что HBO — это правильное место для такой работы, и я не могу дождаться, когда смогу приступить к работе», — отметил журналист.

Фэрроу находится в плохих отношениях со своим отцом режиссером Вуди Алленом, которого сейчас обвиняют в домогательствах. Недавно режиссер и актриса Грета Гервиг заявила, что больше не будет сотрудничать с Алленом и сожалеет о совместной работе с ним.