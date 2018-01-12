Телеканал HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый тизер к фильму «451 градус по Фаренгейту», экранизации одноименного романа.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Рамин Бахрани. Главные роли отведены Майклу Б. Джордану и «оскаровскому» номинанту Майклу Шеннону.

«451 градус по Фаренгейту» — научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Главный герой работает «пожарным» — в его обязанности входит сожжение книг, которые заставляют задумываться о жизни.

Фильм выйдет в этом году, точную дату объявят позднее.

Первую экранизацию «451 градус по Фаренгейту» в 1966 году снял представитель французской «новой волны» Франсуа Трюффо.