Телеканал HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый тизер к фильму «451 градус по Фаренгейту», экранизации одноименного романа.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Рамин Бахрани. Главные роли отведены Майклу Б. Джордану и «оскаровскому» номинанту Майклу Шеннону.

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«451 градус по Фаренгейту» — научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона. Главный герой работает «пожарным» — в его обязанности входит сожжение книг, которые заставляют задумываться о жизни.

Фильм выйдет в этом году, точную дату объявят позднее.

In this world, the firemen start fires! #Fahrenheit451 is coming to @HBO

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan) on

Первую экранизацию «451 градус по Фаренгейту» в 1966 году снял представитель французской «новой волны» Франсуа Трюффо.