Американская исполнительница Тейлор Свифт выпустила третий клип в поддержку нового альбома Reputation, релиз которого состоялся 10 ноября.

Вместе с певицей в ролике на композицию End Game появились хип-хоп артист Future и поп-музыкант Эд Ширан, который тоже зачитал рэп. С первым Свифт отдыхает на яхте в Майами, со вторым развлекается в клубах Токио, а потом компания собирается на вечеринке в Лондоне.