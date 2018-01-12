В Лас-Вегасе 9 января стартовала Consumer Electronics Show (
Китайская компания Lenovo совместно с Google представила «умные» дисплеи Lenovo Smart Display. Они выполняют голосовые команды и позволяют быстро переключать между собой режимы просмотра ТВ, прослушивая музыки и поиска в интернете. Кроме того, с помощью гаджета можно будет регулировать, например, освещение и отопление в помещении.
На выставке финская Nokia показала гаджет Sleep. Это небольшой коврик, который нужно подключить к розетке, к Wi-Fi и положить под подушку. Встроенный датчик будет отлеживать сон, а также фиксировать все движения. Потом Sleep в приложении для смартфона определит эффективность сна по шкале от 1 до 100 и подскажет, как наладить режим.
Совместной разработкой компаний Kopin и Pico стал носимый
Сразу несколько компаний решили облегчить жизнь путешественникам и продемонстрировали чемоданы-беспилотники. Например, китайский стартап 90Fun показал