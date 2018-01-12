В Лас-Вегасе 9 января стартовала Consumer Electronics Show ( CES ) — Международная выставка потребительской электроники. В этом году на нее приехало около 4 тысяч компаний. Среди них не только крупнейшие игроки рынка, но и небольшие бренды. В этом году компании сделали ставку на малогабаритные и многофункциональные устройства.

Китайская компания Lenovo совместно с Google представила «умные» дисплеи Lenovo Smart Display. Они выполняют голосовые команды и позволяют быстро переключать между собой режимы просмотра ТВ, прослушивая музыки и поиска в интернете. Кроме того, с помощью гаджета можно будет регулировать, например, освещение и отопление в помещении.

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На выставке финская Nokia показала гаджет Sleep. Это небольшой коврик, который нужно подключить к розетке, к Wi-Fi и положить под подушку. Встроенный датчик будет отлеживать сон, а также фиксировать все движения. Потом Sleep в приложении для смартфона определит эффективность сна по шкале от 1 до 100 и подскажет, как наладить режим.

Совместной разработкой компаний Kopin и Pico стал носимый кинотеатр Eagle. Устройство выглядит как накладные наушники, во фронтальной части которых на уровне глаз закреплен дополнительный модуль. Он отвечает за изображение и получает его через кабель, подключенный к смартфону. В Eagle установлены два небольших дисплея на основе органических светодиодов (OLED). Они имеют размер 0,49 дюйма по диагонали и разрешение 1280 x 720 пикселей.