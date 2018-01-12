Согласно недавнему исследованию, около 80% китайских женщин стали жертвами сексуальных домогательств и насилия. При этом в стране практически отсутствуют законы, позволяющие регулировать подобные случаи, так что до недавнего времени китаянки молчали о притеснении со стороны мужчин, пишет издание Dazed.

Прервать тишину решилась Луо Цяньцянь. 1 января через социальную платформу Weibo она разместила пост, где рассказала, что стала жертвой домогательств университетского профессора, и призвала других женщин «смело встать» и сказать «нет!» домогательствам под хэштегом #WoYeShi.

Цяньцянь поддержала Сюй Ялу. Вдохновленная движением #MeToo, она рассказала, что стала жертвой домогательств пожилого мужчины, который писал ей в WeChat в ноябре 2017 года. Ее пост, в котором девушка также высказалась о некомпетентности полицейских, которые отказали ей в помощи, набрал более миллиона просмотров и 9000 комментариев, но затем был удален властями.

Сейчас правительство Китая заинтересовано в том, чтобы внешние скандалы не затрагивали китайское население и не провоцировали волнения. По этой причине движение #MeToo рассматривается государственными деятелями как угроза, объясняет эксперт по феминизму в Китае Хонг Финчер в разговоре с The Guardian.

Ситуация осложняется и тем, что после рассказа о сексуальном насилии о домогательствах большая часть жертв сталкивается с публичным позором, осуждением и бездействием правоохранительных органов. Особенно остро это стало чувствоваться после прихода к власти президента Си Цзиньпина, когда в 2015 году пятеро активистов были арестованы за распространение плакатов против сексуального насилия в общественном транспорте.

Тем не менее, #WoYeShi продолжает набирать популярность. Бывшая журналистка Хуанг Сюэцинь также стала одной из первых, кто рассказал о своем негативном опыте. Теперь она проводит опросы в китайских СМИ с целью выявления масштабов сексуального насилия в этой сфере.

«Я знаю, что открыла шлюз. Журналисты должны быть более изобретательными и умелыми адвокатами, чем другие. Если даже они не знают, как говорить за себя, как быть остальным женщинам в этой стране? Крошечная верхушка айсберга уже раскрыта. Если такие люди, как я, не нарушают тишину, как вы можете ожидать этого от других? Я должна быть осведомителем. Кто-то должен что-то сделать», — поделилась она с The Guardian.

Иначе ситуация обстоит во Франции. 10 января сто француженок, в том числе актриса Катрин Денев и писательница Катрин Милле, выступили за право мужчин «приставать к женщинам», раскритиковав движение #MeToo.