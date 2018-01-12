Компания Focus Features поделилась первым трейлером комедийной драмы «Талли», посвященной материнству.

Ролик длится меньше двух минут, но вполне красноречиво изображает, с какими трудностями сталкивается женщина после рождения детей: суматоха, бессонные ночи и детский плач. В центре композиции — измученная мать в лице Шарлиз Терон.

Фильм назван в честь няни по имени Талли, которая приходит на помощь семье. Ее роль исполняет Маккензи Дэвис, снявшаяся в «Марсианине» и «Бегущем по лезвию 2049». В съемках также приняли участие Рон Ливингстон, Марк Дюпласс и Марселин Хьюго.

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Создателями ленты стал дуэт режиссера Джейсона Райтмана и сценаристки Диабло Коуди. Вместе они получили три номинации и одну победу на «Оскаре» в 2008 году за картину «Джуно». Шарлиз Терон уже второй раз сотрудничает с Диабло Коди — актриса сыграла главную роль в «Бедной богатой девочке» по сценарию Коди.

В России фильм выйдет в прокат 3 мая 2018 года. В апреле этого года выйдет еще одна картина с участием Шарлиз Терон: в фильме «Опасный бизнес» она играет эффектную и опасную начальницу. Посмотреть трейлер можно здесь.