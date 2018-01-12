Жительница из США Дени Очоа опубликовала два ролика, в которых исполнила ритм «Имперского марша» и «Кантины» из «Звездных войн», записав математические уравнения карандашом на листе бумаги.

По словам девушки, на разработку самой мелодии она потратила 20 минут, а вот разборчивый вид уравнению придавала около часа. Так она отдыхала от «изнурительных вычислений», которые, впрочем, очень любит, рассказала Дени изданию CNET.

«Имперский марш»

Оригинал

«Кантина»

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