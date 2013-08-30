Фридон Солимани (64 года) разговаривает со своей семьей, живущей в Тегеране. Ему только что сообщили, что умерла его сестра.

Сотовый телефон Георга Цаунера (25 лет) отключен. Георг никогда не заходит в колл-шопы, но сейчас он звонит жене, чтобы она не беспокоилась. «Обычно она сама звонит мне без конца».

Семья Диа аль-Тамими (34 года) бежала в Сирию из Ирака пять лет назад. Тогда же он сам перебрался в Австрию и с тех пор звонит отцу, матери и трем братьям каждые две или три недели. Его сестра живет в Австралии, но у него нет ее телефона. «В Ираке у меня больше ничего не осталось».

Исмет Сойлу (43 года) вместе с женой и дочерью Силан (6 лет) один или два раза в месяц приходит в колл-шоп, чтобы позвонить родственникам в Турцию.

Мохаммед Аль-Факер (26 лет) звонит матери в Амман. «Я разговариваю со своими дважды в неделю. Когда у тебя в Иордании шесть братьев и пять сестер, звонить приходится часто».

Алани Ассир (43 года) разговаривает со своей семьей в Багдаде. Он звонит в Ирак два раза в месяц. «Мне страшно звонить чаще. Каждый раз, когда я набираю номер, я боюсь услышать, что кто-то из моих родственников погиб».

Татьяна Мехдова (43 года) звонит в Болгарию мужу, которого недавно выписали из больницы. «Я в Вене одна уже два года. Мне приходится здесь работать, чтобы помогать мужу и дочери, которые остались в Софии». У мужа Татьяны рак и диабет. Она приезжает домой каждые три месяца и остается на неделю или две.

Верена Вебер (31 год) звонит в Новую Зеландию дяде своего мужа и рассказывает о восточном карнавале в детском саду сына, на который она нарядилась исполнительницей танца живота.