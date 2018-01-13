12 января Академия кинематографических искусств и наук завершила голосование за номинантов, которые смогут претендовать на премию «Оскар». Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля.

Номинантов в отдельных категориях выбирают академики из соответствующих подразделений организации. Каждая гильдия выбирает пятерку лучших.

За претендентов на «лучшую картину года» голосует весь состав киноакадемии, в который входит больше 5,5 тысяч человек.

23 января Академия назовет номинантов, а вручение премии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Ведущим церемонии будет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.

В Лос-Анджелесе 11 января прошла 23-я церемония вручения престижной премии Critics Choice Awards. Она считается «подготовкой» к церемонии вручения «Оскара».

Критики назвали «Форму воды» «лучшим фильмом года». А ее режиссера Гильермо дель Торо «лучшим режиссером». Премию за «лучшую мужскую роль» получил Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой назвали Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).