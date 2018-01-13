Леонардо ди Каприо снимется в девятом фильме Квентина Тарантино, сюжет которого будет разворачиваться на фоне преступлений секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Ди Каприо, предположительно, исполнит роль стареющего безработного актера. Это будет его первая роль после фильма «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, за который актер получил «Оскар». Ди Каприо уже ранее сотрудничал с Тарантино, сыграв отрицательного героя в фильме «Джанго освобожденный».

По данным издания, роль Шэрон Тейт, которая стала одной из жертв секты Мэнсона будучи беременной, Тарантино предложил актрисе Марго Робби. На роли в фильме также рассматриваются Аль Пачино, Том Круз и Брэд Питт.

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