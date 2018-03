Capital Pictures / EAST NEWS Мишель Уильямс и Марк Уолберг. Кадр из фильма «Все деньги мира».

Марк Уолберг, сыгравший главную роль в фильме «Все деньги мира», перечислит $2 миллиона фонду помощи жертвам сексуального насилия Time’s Up. Большую часть этой суммы — $1,5 миллиона — составит гонорар, который актер получил за пересъемки «Всех денег мира». Еще $500 тысяч добавит его агентство William Morris Endeavor, сообщает The New York Times .

Пожертвование будет сделано от имени Мишель Уильямс — партнерши Уолберга по фильму. Ее гонорар за такую же работу в фильме составил около тысячи долларов. «В последние несколько дней мой гонорар за пересъемки в фильме «Все деньги мира» стал важной частью общественной дискуссии. Я на 100% поддерживаю борьбу за справедливую оплату и жертвую $1,5 миллиона в фонд Time’s от имени Мишель Уильямс», — говорится в заявлении Уолберга.

В 2017 году Forbes признал Уолберга самым переоцененным актером — журнал посчитал, что создателям фильмов с его участием удалось заработать всего $4,4 на каждый потраченный на него доллар. Он также стал самым высокооплачиваемым актером, заработав в прошлом году $68 миллионов. Для сравнения самая высокооплачиваемая актриса Эмма Стоун получила за свою работу всего $26 миллионов.

Фильм Ридли Скотта «Все деньги мира», из которого вырезали Кевина Спейси, рассказывает о похищении внука магната Жана Пола Гетти (и его отказе платить выкуп в $17 миллионов). Пересъемка кадров со Спейси обошлась в общей сложности в $15 миллионов.