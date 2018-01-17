

Видео на одну из самых известных и до сих пор не утративших популярность песен OutKast во многом было вдохновлено мюзиклом «Вестсайдская история». Помимо фронтмента группы André 3000 и Big Boi в кадре мелькает множество известных музыкантов и актеров. Среди прочих: Пола Абдул, Лукас Хаас, писавший саундтрек к ленте «Завтрак для чемпионов», и актер Дерек Уоткинс, игравший в мелодраме «Лапочка».



Одними из продюсеров видео стали рэпер P Diddy, а также тяжеловес индустрии Дейв Майерс, работающий с Кендриком Ламаром, Рианной, Джанет Джексон, Фарреллом Уильямсом, Missy Elliott и многими другими.