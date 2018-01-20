Пожалуй, самый известный клип британской группы, получивший в 1997 году четыре премии MTV Video Music Awards.

После выхода Virtual Insanity многие задавались вопросом, что же именно движется в клипе — пол или стены. Разгадку в документальном фильме о процессе съемок дал режиссер Джон Глейзер — он рассказал, что пол был статичен, а двигались в кадре стены, к которым были прикреплены диваны и стулья.

На церемонии Video Music Awards в 1997 году Jamiroquai исполнили трек, воссоздав на сцене съемочный павильон, в точности повторяющий пространство из клипа. Правда, чтобы создать эффект движения, в этот раз было решено использовать напольное покрытие.



Позже, в 2015 году, по сюжету клипа Virtual Insanity была создана бесплатная компьютерная видеогра, цель которой — это не дать главному герою (вокалисту группы) столкнуться с движущимися диванами.