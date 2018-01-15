Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах девушка, с которой он ходил на свидание в 2017 году. Об этом сообщило издание
Как рассказала 23-летний фотограф из Нью-Йорка (имя девушки издание не называет), Ансари познакомился с ней на вечеринке Aftermy Awards Emmy. Там они флиртовали, а потом обменялись номерами телефонов.
Позже лауреат «Золотого глобуса» (в номинации «лучшая мужская роль» за телесериал «Мастер на все руки».— Esquire) пригласил ее поужинать, а после они отправились в его квартиру на Манхэттене, рассказала она. По словам Грейс (так ее называет издание), там Ансари начал к ней приставать и пытался склонить ее к сексу. Девушка утверждает, что она словами и действиями давала понять, что ей неприятны его попытки. По ее словам, актер игнорировал эти сигналы. Но в итоге прекратил свои попытки.
На следующий день Грейс получила сообщение от Ансари. Он
Ансари отреагировал на обвинения. В комментарии
This is the text Grace* sent Aziz Ansari after their date which left her feeling «violated». She tells Ansari how uncomfortable he made her feel, saying «you ignored clear non-verbal cues» and «kept going with advances."— babe (@babedotnet)
Read the full story on
https://t.co/FyMMG6uO1j. pic.twitter.com/lPOvW6tFTr 14 января 2018 г.
На церемонии вручения «Золотого глобуса» актер появился со значком движения Time is Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств. Ансари добавил, что «продолжит поддерживать движение».