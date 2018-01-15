Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах девушка, с которой он ходил на свидание в 2017 году. Об этом сообщило издание Babe.

Как рассказала 23-летний фотограф из Нью-Йорка (имя девушки издание не называет), Ансари познакомился с ней на вечеринке Aftermy Awards Emmy. Там они флиртовали, а потом обменялись номерами телефонов.

В Голливуде установили статую Вайнштейна. Художники выступили против «кастингов на диване»
Далее В Голливуде установили статую Вайнштейна. Художники выступили против «кастингов на диване»
Эван Рэйчел Вуд рассказала в Конгрессе США о пережитом изнасиловании
Далее Эван Рэйчел Вуд рассказала в Конгрессе США о пережитом изнасиловании

Позже лауреат «Золотого глобуса» (в номинации «лучшая мужская роль» за телесериал «Мастер на все руки».— Esquire) пригласил ее поужинать, а после они отправились в его квартиру на Манхэттене, рассказала она. По словам Грейс (так ее называет издание), там Ансари начал к ней приставать и пытался склонить ее к сексу. Девушка утверждает, что она словами и действиями давала понять, что ей неприятны его попытки. По ее словам, актер игнорировал эти сигналы. Но в итоге прекратил свои попытки.

На следующий день Грейс получила сообщение от Ансари. Он написал о том, как «весело» они провели время. Девушка ответила, что вечер не доставил ей удовольствия и описала, что ей не понравилось.

Ансари отреагировал на обвинения. В комментарии Huffington Post актер подтвердил, что ходил на свидание с девушкой, а потом пригласил ее к себе домой. По его слова, сексуальный контакт между ними «по всем признакам был добровольным. А он был «удивлен и обеспокоен», когда узнал, что девушка восприняла все иначе.

На церемонии вручения «Золотого глобуса» актер появился со значком движения Time is Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств. Ансари добавил, что «продолжит поддерживать движение».