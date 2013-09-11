Маи Тхи Тао, 28 лет. Рост Маи составляет около одного метра.
Нгуен Фам, 11 лет.
Нгуен, 14 лет, и Хунг Вуонг Фам, 15 лет.
Хуонг Нгием, 8 лет, со своей матерью.
Бывший солдат Вьетконга и его сын Нгуен Ван Дунг, 12 лет.
Самодельная инвалидная коляска.
Нгуен, 14 лет, и Хунг Вуонг Фам, 15 лет.
Фирум Унг, 5 лет. Фирум Унг родился в юго-восточной Камбодже, где американцы тоже использовали «агент оранж».
Ле Синь, 14 лет.
Женщина, чей ребенок страдает наследственным заболеванием.
Нгуен Тран Хо, 11 лет.
Дом, в котором живет Нгуен Фам.
Нгуен Куанг, 11 лет.
Тхом Ле Фам. Ее ребенок тоже стал жертвой «агент оранж».