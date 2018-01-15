Французская актриса Катрин Денев, подписавшаяся под коллективным письмом с критикой движения против домогательств #MeToo, уточнила свою позицию, пишет Deadline.

Открытое письмо было опубликовано в газете Le Monde, его подписали сто француженок, среди которых есть известные актрисы и писательницы. По мнению авторов письма, столь активная борьба с домогательствами, запущенная #MeToo, все больше обрастает признаками пуританства и тем самым ограничивает сексуальную свободу. Публикация вызвала широкую дискуссию, поэтому Катрин Денев решила прояснить свою личную точку зрения.

Актриса извинилась перед жертвами сексуального насилия и домогательств, а также перед всеми, кого оскорбил тон публикации. Однако Денев не отказывается от взглядов, изложенных в письме, и считает, что в нем нет ничего такого, что поощряло бы сексуальное преследование.

«Да, мне нравится свобода. Мне не нравится эта черта нашего времени, когда каждый думает, что имеет право судить, выносить вердикт, порицать. Время, когда простые обвинения в социальных сетях приводят к наказанию, отставке, а иногда, даже часто, линчеванию средствами массовой информации… Я никого не оправдываю. Я не определяю степень вины этих мужчин, потому что я у меня нет законного права на это. А некоторые делают это… Нет, мне не нравится такой образ мышления масс», — пишет актриса.

Катрин Денев подчеркнула, что в развернувшейся ситуации ее больше всего ее волнует возможная «чистка искусств». «Нам теперь назвать Леонардо Да Винчи педофилом и стереть его картины? Снять картины Гогена со стен музеев? Уничтожить чертежи Эгона Шиле? Запретить записи Фила Спектора?», — задается вопросами актриса.

73-летняя актриса заключила, что ее иногда упрекают в том, что она не феминистка. При этом Денев напомнила, что в 1971 году подписала манифест Симоны де Бовуар в защиту права женщин на аборт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. Сто известных француженок осудили волну «ненависти к мужчинам», вызванную движением #MeToo

2. #WoYeShi. Китаянки присоединились к движению против сексуальных домогательств

3. «Со своих другой спрос»: почему Голливуд уничтожил Харви Вайнштейна?