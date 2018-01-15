Следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», завершено. Сумма ущерба выросла вдвое. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — уточнила Ирина Поверинова, адвокат одной из фигуранток дела Софьи Апфельбаум. Ранее режиссеру вменяли хищение в 68 миллионов рублей.

По словам адвоката, объем уголовного дела превышает 100 томов. Кроме Серебренникова, обвиняемыми по делу проходят бухгалтер Нина Масляева, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Бухгалтер Нина Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на экс-коллег, она также признала свою вину, в то время как остальные фигуранты дела вину отрицают. Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

В августе 2017 года стало известно о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в миллион рублей или более. По версии следствия, в 2011—2014 годах Серебренников и другие участники «схемы» похитили с помощью фиктивных документов средства, выделенные на реализацию проекта «Платформа». Этот проект задумывался для популяризации современного искусства.

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