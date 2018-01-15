Журнал Rolling Stone опубликовал ролик с концерта группы актера Финна Вулфарда, который сыграл Майка в сериале «Очень странные дела».

У Вулфарда есть своя собственная рок-группа Calpurnia . Концерт группы прошел в Нью-Йорке на мероприятии Rough Trade, где юные музыканты исполнили легендарный трек «Here She Comes Now» группы Velvet Underground, а также «Where Is My Mind» Pixies и «Butterfly» Twin Peaks. В ближайшем будущем Calpurnia планирует выпустить дебютный мини-альбом.

«Мои папа и мама ставили такую музыку в машине, когда я был совсем маленьким. Позже моя мама познакомила меня с The Beatles, и я просто помешался на них, от этого я отталкивался. Я многое искал в интернете — вы же знаете, как за одним видео следует другое? У меня было так же, но с музыкальными композициями. Песня Beatles привела меня к треку Led Zeppelin, а Led Zeppelin — к Rolling Stones», — рассказал Финн.

В декабре стало известно, что новый сезон «Очень странных дел» выйдет не раньше 2019 года. «Очень странные дела» — научно-фантастический сериал, события которого разворачиваются в 1980-х годах в провинциальном городке Хоукинс.