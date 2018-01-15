На вручении премии правительства в области СМИ гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия выразил надежду, что для арестованного режиссера Кирилла Серебренникова «тоже скоро наступит пятница», сообщает Daily Storm.

Картозия получил награду в области СМИ за развитие «новых форматов» на своем телеканале. В своем выступлении он пошутил, что уже в понедельник многие начинают мечтать о пятнице, потому что «пятница — это свобода», а «свобода лучше несвободы».

«У меня есть друг, который тоже недавно был представлен к награде, но не смог ее получить, потому что его не выпускают из дому. Его зовут Кирилл Серебренников, и я надеюсь, что в его жизни тоже скоро наступит пятница», — сказал Картозия.

Премии вручил премьер-министр Дмитрий Медведев, отмечает ТАСС. «В журналистику всегда идут люди активные, талантливые, можно сказать, смелые, те, кто не боится отстаивать свою точку зрения, и никогда не утрачивает чувство новизны, готов нести ответственность за свои слова. Вы, по сути дела, проводники между событием и человеком, и именно вы осуществляете эту связь, формируете общественное мнение», — сказал Медведев.

Ранее в ноябре прошлого года сам Дмитрий Медведев заявил, что дело Серебренникова сложно комментировать, а уголовное дело проистекает из-за несовершенств законодательства, поэтому стоит выработать более лояльную систему госконтрактов в сфере культуры. «Я думаю, что наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство в этой сфере крайне несовершенно — применительно к театрам, к кинопроизводству, к целому ряду других творческих профессий», — приводит «Интерфакс» слова премьера.

Сегодня стало известно, что следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», завершено. Сумма ущерба выросла вдвое — до 133 млн рублей. Ранее режиссеру вменяли хищение в 68 миллионов рублей.

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