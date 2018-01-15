Вслед за США и Францией в России подготовили первые иски к компании Apple из-за намеренного замедления работы iPhone, пишет «Коммерсантъ».

Об этом заявили управляющий партнер NLF Group Максим Карпов и партнер Lex Borealis Дмитрий Пономарев, представляющие интересы владельцев iPhone в России.​ Заявления подадут в конце января в Тверской районный суд Москвы и другие суды. По предварительным оценкам, общая сумма требований составляет несколько десятков миллионов рублей.

«У нас есть первый пул истцов — около десяти человек, в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен», — сказал Карпов.

Юристы отмечают, что замедление работы гаджетов Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара», поэтому у потребителя есть право потребовать заменить устройство или бесплатно устранить недостаток.

Ранее прокуратура Парижа возбудила дело против Apple, обвинив компанию в мошенничестве. Иски против Apple также подали жители сразу нескольких штатов США. Самый громкий из них принадлежит жительнице Калифорнии, которая обратилась в суд с требованием взыскать с компании 999999999000 долларов.

В Apple заявили, что замедление работы старых моделей смартфонов необходимо для продления срока службы аккумулятора, а не с целью дополнительной выручки.