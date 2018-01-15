15 января умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает Sky News со ссылкой на представителя певицы.

Певица скончалась во время записи новой композиции в Лондоне. Ей было 46 лет. Других подробностей о смерти ОʼРиордан пока нет.

«Родственники поражены внезапным сообщением и требуют не беспокоить их в это сложное время», — говорится в официальном заявлении.

Долорес О’Риордан родилась в 1971 году в Ирландии. В 1990 году она присоединилась к группе The Cranberries, которая была основана годом ранее. Пик популярности группы пришелся на 90-е годы. О’Риордан записала с группой пять альбомов, в том числе легендарные песни Zombie и Linger, а в начале 2000-х занялась сольной карьерой.