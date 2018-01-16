Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расизме на съемочной площадке сериала «Карточный домик», пишет The Daily Mail.

Обвинения выдвинул 51-летний Эрл Блю — глава фирмы VIP Protective Services, которая занималась охраной съемочной площадки во время съемок сезона 2012 года. Несмотря на то, что прошло больше пяти лет, Блю решился заявить об этом только сейчас на фоне недавнего скандала с домогательствами. Его слова подтвердил еще один сотрудник охранной фирмы.

Блю вспоминает, что когда менеджер повел охранников знакомиться с актером, Спейси вышел из съемочного фургона и намеренно проигнорировал Блю, пожав руку офицеру полиции европейской внешности. Позднее, как утверждает Блю, Спейси сказал: «Я не хочу, чтобы нигеры присматривали за моим фургоном».

По словам Блю, актер старался избегать любого общения с чернокожими охранниками, позволял себе расистские оскорбления, а после съемок первого сезона его охранной фирме внезапно отказали в продлении контракта стоимостью 1,1 миллиона долларов. По мнению Блю, единственной причиной стали расистские взгляды Спейси, и теперь он намерен подать на актера в суд, поскольку из-за этого случая VIP Protective Services, в штате которой было 40 человек, разорилась.

Кевин Спейси на протяжении пяти сезонов играл в «Карточном домике» главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда, однако после обвинений в сексуальных домогательствах Спейси уволили из проекта. В октябре 2017 года Кевин Спейси признался в гомосексуальности после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах. Кроме того, в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» вырезали и пересняли все сцены с участием Спейси.