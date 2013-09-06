Сообщество людей с монобровью

www.monobrow.com

О СООБЩЕСТВЕ: «На monobrow.com мы не считаем, что две сросшиеся брови выглядят гротескно, здесь мы не осудим людей, имеющих монобровь, и не примем ее за причудливый человеческий изъян. Напротив. Если люди при встрече с вами говорят: о боже, какой же кошмар у него на голове, то вы не одиноки. Monobrow.com объединяет всех, кого отличает от других людей наличие на лице моноброви. Если бы Бог хотел, чтобы у тебя были две брови, он бы не дал тебе одну».

ЦИТАТА: «Живя в Нью-Йорке, я всегда вынужден ловить такси. Но я не сажусь в любое такси. Я могу ждать часами, до тех пор, пока не увижу такси № 43. Хотя в Нью-Йорке много таксистов турецкого происхождения, Азиз Хасад занимает особое место в моем сердце, потому что у него одна из лучших сросшихся бровей во всем штате. Этот однобровый экземпляр не только совершенно очарователен, но и стоит долгих ожиданий. Спасибо Азизу за то, что он делает наш любимый город более пленительным местом. Я твой должник. Мэр у тебя в долгу. Даже жители Нью-Йорка обязаны тебе. Ты, без сомнения, помогаешь местной экономике тем, что привозишь свою долю состоятельных пялящихся туристов».

Сообщество ненавидящих кинзу

www.ihatecilantro.com

О СООБЩЕСТВЕ: «Добро пожаловать! Вы зашли на сайт растущего сообщества ненавистников кинзы. Как бы то ни было, мы рациональные люди. Фактически мы самые рациональные люди на планете. Ни одно здравомыслящее человеческое существо не станет рассматривать кинзу как пригодный к употреблению в пищу продукт. Кинза — самая отвратительная еда, известная человеку. По этой причине вы здесь. Пожалуйста, просматривайте страницы нашего сайта, поддерживайте ваших антикинзовых соратников и сообщайте об этом миру любым доступным вам способом».

ГЭРИ К. МАЛУФ, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ, США: «Кинза — самая мерзкая сущность во всей вселенной. На вкус она как разогретый Vicks Vaporub (мазь, содержащая камфору, эвкалипт и ментол. — Esquire). Кинза проникает в мою еду, спрятавшись в буррито, супы, соусы и другие вещи. Небольшое ее количество порождает взрывную реакцию, оснащенную соответствующими эпитетами и проклятиями в адрес того, кто это приготовил. Я горжусь тем, что состою в рядах этой организации. Я надеюсь, что однажды мы освободим землю от последних семян кинзы, упаковав их и отправив на космическом шаттле в направлении спутников Нептуна».

ЗАК, МИНЕАПОЛИС, МИНЕСОТА: «Долгое время я покупал в Чипотеле их восхитительные буррито, но когда они стали добавлять в рис кинзу, они навсегда исчезли из моей жизни. Когда-нибудь я построю лазер, уничтожу всю кинзу мира, и мы круто отметим это событие».

ДЖОЕЛ, БАФФАЛО, НЬЮ-ЙОРК: «Я впервые познакомился с кинзой, работая поваром в вегетарианском ресторане в середине 1980-х. Владелец ресторана пожелал добавить новый аромат в салат табули (tabouleh — арабский салат. — Esquire) и заказал большую связку кинзы, чтобы добавить ее к петрушке и мяте. В тот день, когда нужно было приготовить салат по новому рецепту, я вытащил кинзу из холодильника и начал резать… О мой Бог! Пары кинзы, поднимающиеся от разделочной доски в направлении моего лица, окутали мой мозг, и я ощутил легкое головокружение. Запах был настолько непривычный и до того мерзкий, что я был вынужден уйти, нет — БЕЖАТЬ — прочь. Я попросил кого-то доделать мою работу и к своему ужасу понял, что запах въелся в мои руки! Остаток дня я провел за резкой лука и помидоров, пытаясь избавиться таким образом от запаха — это не дало результата.

Я стремлюсь избегать кинзу любой ценой. Я ловлю на себе странные взгляды, когда прихожу в южноазиатский ресторан и «оперирую» фаршированные блинчики с целью удалить этот отвратительный сорняк».

Сообщество засовывающих разные вещи в блендер

www.willitblend.com

О СООБЩЕСТВЕ: Фан-клуб Will It Blend? последователей идеолога движения Тома Диксона, который засовывает самые разные вещи в обычный кухонный блендер.

ТОМ ДИКСОН: «Все знают, что iPhone звонит, показывает кино, играет музыку, ходит в интернет и делает много чего еще. Но может ли он взбиваться? Да, еще как может! Сначала пытается звонить, играть и показывать, но потом все равно — в труху».

Сообщество преодолевающих зависимость от гигиенической губной помады

www.kevdo.com/lipbalm

О СООБЩЕСТВЕ: «Вряд ли первопроходцы борьбы с помадной зависимостью могли предугадать, каким широким станет наше движение. Сотни и тысячи людей объединяются, чтобы противостоять своему желанию использовать гигиеническую помаду, — мужчины, женщины самого разного происхождения, вероисповедания и социального положения».

JENNIFER L.: «Я буду просто счастлива, если кто-то из членов сообщества ответит мне на вопрос о гигиенической помаде начала восьмидесятых. Я пытаюсь отследить историю своей зависимости. Помню, как использовала помаду с пчелиным воском, кокосом и, разумеется, с клубничным вкусом… Но, пожалуйста, скажите, хоть кто-нибудь из вас помнит действительно БОЛЬШИЕ тюбики гигиенической помады со вкусом жвачки? Не такого обычного размера, а почти в четыре раза превосходящие обычный. Это была розового цвета, очень вкусная помада, она появилась что-то около восьмидесятого года, если я помню правильно. Пожалуйста! Разместите мое объявление, чтобы я могла найти всех, для кого это так же важно. Спасибо!»

Сообщество любителей жевать лед

www.icechewing.com

О СООБЩЕСТВЕ: Форум, на котором почти три тысячи человек обсуждают, как, где, с кем и насколько приятно и полезно жевать лед, а также живо интересуются холодильниками, ледяными установками и ножами для колки льда.

LILROVER: "Я наткнулся на этот форум случайно, но грызу лед уже больше десяти лет. Мне так приятно видеть, что столько людей едят лед в таких же количествах, что и я! Я начал грызть лед, когда мне было 14 лет, брал кубики прямо из лотка и разгрызал, а люди восхищались силой моих челюстей и крепостью зубов! Впрочем, дробленым льдом я тоже никогда не пренебрегал. Однажды я понял, что грызть лед гораздо полезнее, чем, например, чипсы, и теперь обязательно сгрызаю стакан льда после плотного обеда. Может, это только дурная привычка вроде курения? Но… так трудно бросить!"

Сообщество людей, которые делают вид, что пристают к статуям

www.statuemolesters.com

О СООБЩЕСТВЕ: Объединяет людей, которые на фотографиях делают вид, что вступают в сексуальный контакт со статуями, скульптурами и памятниками.

ЭЙРОН ГУЙБЭУ, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА: «Мы решили остановиться около статуи и потереть на счастье мужское достоинство быка. Но оказалось, что достоинство-то отсутствует!»

ЭМИ: «Скульптуру медведя на этой фотографии зовут Францем, мы встретились с ним в Парк Сити, это в Юте, я там виделась на выходных с друзьями по интернету. На первой фотографии я не очень ему досаждаю, только немного растопила лед наших отношений, зато на второй… Ну, сами видите. Увы, он остался холоден. Верите или нет, мормоны после этого не запретили мне приезжать в Юту».

Сообщество любителей прыгать на кроватях в гостиницах

www.hotelsbycity.net/blog/bed-jump

О СООБЩЕСТВЕ: Объединяет людей, которые фотографируют свои прыжки на кроватях в гостиницах.

РОБ, КАНАДА: «Прыжок, который вы видите на этой фотографии, технически был гибридным: с кровати на кушетку».

ФРАНЦИ, ИТАЛИЯ: «Недавно я ездила на озеро Гарда повидать бойфренда… В один из вечеров мы оказались на грани разрыва … Я сходила с ума, мне было очень скучно совсем одной в отеле, и чтобы развлечься, я сделала несколько фотографий, как я прыгаю на кровати… И отправила их моему бойфренду на мобильный, добавив: «Мне так скучно без тебя в кровати». Он вернулся через пять минут. Мы до сих пор вместе и счастливы. Спасибо, прыгуны, вы спасли наши отношения».

Сообщество лизнувших однажды железку на морозе

www.vkontakte.ru/club81165

О СООБЩЕСТВЕ: «Наше сообщество призвано объединить людей, вкусивших железку на морозе. Если вы знаете, каково это, если не знаете, но хотели бы попробовать, а также если вы еще не в теме, но оч-оч хороший человек, то мы вас ждали!»

РОМАН РЕШИТНЯК: "Мой первый раз. Пасмурный день, 29 февраля 1992. Минус 33 с копейками. Металлическая горка. Температурный ожог слизистой оболочки языка".

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ:

«А вот я в четыре года примерз языком к перилам! Меня потом воспитатели детского сада отливали кипятком от железных перил! Кровищи не было, но язык обморозил! Ощущений на всю жизнь до фига».

КСЮПИК ПИКУЛА: «Я вот, честно говоря, не помню, в каком возрасте это было точно, но примерно в семь. Мне в гостях предложили чили перец, но не сказали, что это он, потому дали маалюсенький кусочек (прикольнуться решили). Я съела, и у меня офигенно зажгло язык. Ничего лучше я не придумала, как залезть к ним в морозилку и подвести язык ко льду, ну и, конечно же, прилипла. Отрывать было больно! Там даже кусочек моей кожи остался!»

Сообщество любителей показывать задницу проходящим поездам

www.moonamtrak.org

О СООБЩЕСТВЕ: Люди, которые ежегодно собираются в одном из районов Калифорнии, выстраиваются по одному в шеренгу, становятся спиной к проходящему мимо поезду и, одновременно наклонившись, приспускают штаны. В ходе последнего 29th Annual Mooning of Amtrak, прошедшего 12 июля 2007 года, сообщество показало ягодицы в течение суток 36 проходящим поездам.

ИЗ FAQ: «— У меня лишний вес. Если вы не поняли, я повторю: у меня лишний вес. Не страшно, если я тоже «покажу луну»? — Да, пожалуйста! Оставайтесь с нами! Нам нужны такие, как вы, чтоб остальные не расслаблялись!

— Я должен непременно «показать луну» поезду? Или я могу просто посмотреть, как это делают другие? — Смотрите сами, никто не возражает».