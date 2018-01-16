Американка Пэм Дэйв Заринг
«Окей. Это НЕ шутка. Мы заплатили фотографу, который назвал себя профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Пожалуйста, посмотрите на эти фотографии, которые она НА САМОМ ДЕЛЕ нам прислала… Она сказала, что тени в этот прекрасный солнечный день были очень плохими, а ее профессор никогда не учил ее ретушировать фотографии. Не стесняйтесь сделать репост. Честное слово, я ГОДАМИ не смеялась так громко. Такое не придет в голову. Еще раз, это НЕ шутка, это готовый результат».
Несмотря на то, что Заринг два раза подчеркнула, что «это не шутка», у пользователей возникли сомнения по поводу достоверности истории. Тем временем публикация Заринг обросла такой популярностью, что в сети уже появился