В Саудовской Аравии впервые провели киносеанс после 35 лет запрета на кинотеатры, сообщает Reuters.

Для первого публичного кинопоказа выбрали «Эмоджи фильм» — его показали в городе Джинна в рамках Фестиваля детского и семейного кино. Вместе с ним на фестивале жители города посмотрели мультфильм «Капитан Подштанник».

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Решение о снятии запрета на показ фильмов власти приняли в декабре. В Саудовской Аравии пока что нет всей необходимой инфраструктуры для кинопоказов, первое время зрители будут довольствоваться импровизированными кинозалами в культурных центрах, с проекторами и машинами для попкорна. Первый кинотеатр планируют открыть в марте, а к 2030 году — уже 300 кинотеатров.

Снятие запрета — инициатива наследного принца Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда, который известен как борец с коррупцией, покупатель самого дорогого дома в мире и возможный покупатель самой дорогой картины в мире. В 2017 году наследный принц стал «Человеком года» Time по мнению читателей, проголосовавших на сайте.

«Эмоджи фильм» признан одним из самых самым худших фильмов 2017 года по версии Metacritic и Rotten Tomatoes.