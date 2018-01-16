На YouTube-канале украинской певицы Луны вышел новый клип на песню «Поцелуи» с последнего альбома «Остров Свободы».

«Эта песня по‑особенному дорога для меня. Первая часть композиции заимствована из стихотворения Роберта Бернса, в переводе Самуила Маршака, вторая же часть написана в соавторстве с моим другом. Эта песня о той любви, которая продолжается в иных мирах, в этом скрыта трудно осязаемая, мистическая надежда на дар вечности», — рассказала Луна о песне.

Видео сняли на католическом кладбище во Львове, а также в квартире бабушки певицы. По ее словам, создатели клипа решили сделать «авангардный монтаж в традициях фестивального кино».

«Любите так, чтобы не хотелось отпускать любимого человека никогда. Эта песня послана мне свыше, и я с большим трепетом дарю ее вам. Если захотите поплакать, обязательно плачьте, ведь самопожертвование в чувствах стоит любых слез, переживаний, настроений. И любите своих близких до последнего их дня. Песня «Поцелуи» — это мостик между началом, соединяющим нас всех, и моментом утраты всего и себя самого, чтобы продолжить жизнь в памяти. Помните друг друга. Не бросайте друг друга», — обращается певица к слушателям.