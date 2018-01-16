В Тверской суд Москвы поступил иск к компании «Эппл Рус» (представительство Apple в России) из-за замедления работы старых моделей iPhone. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило исковое заявление Ключникова А.С. к ООО «Эппл Рус» об обязании осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства IPhone и компенсации морального вреда в размере 777 777 рублей», — рассказала Дзюрко. Будет ли иск принят к производству, суд решит в течение пяти дней.

Накануне стало известно, что около десяти россиян подготовили первые иски к компании Apple. По предварительным оценкам, общая сумма требований составляет несколько десятков миллионов рублей.

Иски против Apple также подали жители США, Франции и Израиля. Самый громкий из них принадлежит жительнице Калифорнии, которая обратилась в суд с требованием взыскать с компании 999999999000 долларов.

В Apple заявили, что замедление работы старых моделей смартфонов необходимо для продления срока службы аккумулятора, а не с целью дополнительной выручки.