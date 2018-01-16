Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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На такой же срок продлен домашний арест генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Накануне стало известно, что следствие по делу Серебренникова завершено. Сумма ущерба выросла вдвое — до 133 млн рублей. Ранее обвиняемым вменяли хищение в 68 миллионов рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят бухгалтер Нина Масляева, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Все фигуранты дела, кроме бухгалтера Нины Масляевой, отрицают свою вину. Масляева также заключила сделку со следствием и дала показания на экс-коллег. Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

В августе 2017 года стало известно о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в миллион рублей или более.