Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На такой же срок продлен домашний арест генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Накануне стало известно, что следствие по делу Серебренникова завершено. Сумма ущерба выросла вдвое — до 133 млн рублей. Ранее обвиняемым вменяли хищение в 68 миллионов рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят бухгалтер Нина Масляева, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Все фигуранты дела, кроме бухгалтера Нины Масляевой, отрицают свою вину. Масляева также заключила сделку со следствием и дала показания на экс-коллег. Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

В августе 2017 года стало известно о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф в миллион рублей или более.