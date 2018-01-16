Неважно лютой или, наоборот, мягкой выдалась зима в ваших краях: чтобы не растерять форму и продолжить заниматься спортом на открытом воздухе, привычную схему действий следует пересмотреть с учетом показаний термометра. Причем даже старое доброе «утеплиться» может сыграть как с начинающим, так и с продвинутым спортсменом злую шутку. Рассказываем, что нужно предпринять, чтобы ходьба, пробежка или поход на лыжах принесли удовольствие и сделали ценный вклад в красоту тела и бодрость духа.

Оценить самочувствие

Прежде чем уверенно шагнуть в холодную неизвестность зимнего утра, важно оценить состояние собственного здоровья. Если очередная вспышка ОРВИ коснулась и вас, то после выздоровления лучше выделить себе две-три недели на полное восстановление и перенести тренировки в тепло. Дополнительная нагрузка на еще не вполне восстановившийся иммунитет может дать обратный результат: вместо укрепления здоровью будет нанесен дополнительный удар. Впрочем, даже если пресловутая эпидемия гриппа обошла стороной, но утренней бодрости едва хватает на то, чтобы угрюмо сунуть ноги в холодные тапки, тренировка на открытом морозном воздухе не лучшая идея. В этом случае домашняя зарядка станет лучшим решением.

Правильно одеться

Стремление надеть все самое теплое может дать обратный эффект ­— как следует разогревшись, тело начнет потеть, а вслед за этим — остывать. Поэтому к подбору униформы для спорта на улице стоит подойти тщательно. Вопреки расхожему мнению, от активного движения на морозе страдают в первую очередь не мышцы, а суставы и связки — именно им стоит уделить особое внимание. Хорошее термобелье и высокие кроссовки, которые утеплят не только саму стопу, но и область щиколоток — обязательны. Для скандинавской ходьбы, пробежки и бега на лыжах подойдут специальные спортивные костюмы, которые держат тепло, но пропускают воздух.

Если в планы входит и силовая тренировка, имеет смысл захватить с собой дополнительную флисовую кофту или толстовку. Важную роль играет защита дыхательной системы от студеного воздуха — нос и горло стоит прикрыть специальным спортивным шарфом-чулком или спортивной шапкой-балаклавой.

Спортивный шарф Nike

Флисовая балаклава Simond

Спортивный шарф Saucony

А чтобы на скользких дорожках случайно не переломать ноги по вине проспавшего дворника, на кроссовки имеет смысл надеть специальные шипованные насадки.

Шипованные насадки на обувь Nordway



Как следует размяться

В холодную погоду на разминку нужно больше времени — обычной пяти-десятиминутки будет недостаточно. Начать разминаться и разогреваться необходимо еще дома, чтобы выйти на улицу с уже подготовленными связками и сухожилиями. Но не стоит слишком усердствовать: выходить на улицу заранее вспотевшим — плохая идея. Лучше остановиться «на полпути» и продолжить разминку уже на открытом воздухе, постепенно переходя к основному занятию.



Подготовить воду

В любую погоду бутылка воды на тренировке будет кстати: пополнять запасы влаги в организме задача не менее важная, чем соблюдать технику выполнения упражнений. Но в отличие от занятий в зале или летнем парке, спорт в морозных условиях лучше сочетается с теплой водой. Чтобы она сохраняла нужную температуру в течение одной тренировки, достаточно обычного компактного термоса.

Термос Хэльса, Икеа

Термос Outventure

Термобутлыки Flameclub

Защитить кожу

Студеный ветер в лицо, может, и бодрит, но на состоянии кожи сказывается далеко не положительным образом — неприятностей вроде раздражения, сухости и шелушения избежать будет трудно, а в более сложных случаях можно заполучить и проблему с мелкими сосудами, заработав купероз. Для того чтобы максимально снизить риск, достаточно перед выходом нанести на открытые участки кожи специальный защитный бальзам. Как правило, это плотный крем, в составе которого, скорей всего, будут натуральные масла, пчелиный воск, пантенол, а на этикетке — отсылка к холоду и непогоде: cold cream, weather cream, wind cream.

Если заморачиваться чтением надписей на упаковке желания нет, достаточно попросить консультанта в магазине или аптеке выдать плотный крем для очень сухой кожи и перед выходом из дома щедро наносить его на лицо. И не стоит пренебрегать гигиенической помадой: обветренные губы доставляют не меньший дискомфорт, чем шелушащиеся щеки и лоб.

Крем для защиты от холодной погоды Cold Cream, Avene

Крем для защиты от холодной погоды Cold Cream, Uriage

Защищающий и питательный крем Creme Confort Ultra-Riche, L’Occitane