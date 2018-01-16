Телеканал AMC опубликовал трейлер сериала «Террор», основанный на романе американского писателя Дэна Симмонса.

Действие сериала разворачивается в 1845 году. Повествование основано на реальной экспедиции английского мореплавателя и полярного исследователя Джона Франклина с фантастическими вкраплениями в сюжет.

Режиссером сериала выступил немец Эдвард Бергер. Исполнительный продюсер — Ридли Скотт. Роли сыграли Джаред Харрис, Киран Хайндс и Тобайас Мензис.

Премьера «Террора» состоится 26 марта 2018 года.