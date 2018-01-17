Курс биткоина за последние сутки упал на 25% — до 10 тысяч долларов. К утру 17 декабря курс немного вырос до 11 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

По данным РБК, курс валют также упал у второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире Ethereum, курс которой за день подешевел на 16%, Ripple упал на 24%, Bitcoin Cash — на 20%. Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки снизилась на 19%, с 709 миллиардов долларов до 577 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, падение на рынке криптовалют вызвано рядом фундаментальных факторов. Недавно китайские власти заявили о намерении заблокировать все платформы для торговли криптовалютой. Кроме того, стало известно о возможном запрете торговли биткоинами в Южной Корее. На этом фоне интерес мелких инвесторов начинает все больше спадать.

С максимумов декабря 2017 года, когда цена за биткоин достигала 20 тысяч долларов, курс обвалился почти на 50%.

