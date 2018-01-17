На YouTube-канале Amazon Studios опубликовали трейлер нового фильма Гаса Ван Сента «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет».

Фильм основан на одноименных мемуарах художника-карикатуриста Джона Каллахана, работы которого публиковались в американских изданиях, в том числе The New Yorker и Playboy. В 21 год Каллахан попал в автомобильную аварию, оказался в инвалидном кресле и занялся рисованием.

Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Джона Хилл, Джек Блэк и Руни Мара. Гас Ван Сент ранее работал с Хоакином Фениксом в картине 1995 года «За что стоит умереть».

Мировая премьера состоится 19 января в рамках фестиваля «Сандэнс». В широкий прокат фильм выйдет в середине мая.