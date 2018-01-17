Музей Винсента Ван Гога в Нидерландах заявил, что обнаружил две ранее неизвестные работы художника. Об этом сообщается на сайте музея.

Это «Холм Монмартр с каменоломней», который датируется 1886 годом. Ранее произведение находилось в коллекции Van Vlissingen Art Foundation. Его подлинность установили благодаря широкому исследованию амстердамского музея.

NEWS — A new drawing by Vincent van Gogh has been discovered: The Hill of Montmartre with Stone Quarry, dating to March 1886. Read more: https://t.co/qbKozBm0c9 pic.twitter.com/pAPU6pV53E — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) January 16, 2018

Другой рисунок — «Холм Монмартр» 1886 года, который раньше считали работой неизвестного художника, хранился в фондах самого музея. После анализа первого рисунка специалисты пришли к выводу, что «Холм Монмартр» тоже является произведением Ван Гога.

Vincent van Gogh Foundation «Холм Монмартр», Винсент Ван Гог

По словам Тейо Медендорпа, старшего научного сотрудника музея Ван Гога, рисунки указывают на период в творчестве художника, когда он учился в Париже и «заново открыл себя, все еще следуя традиционному художественному пути». Обе работы продемонстрируют на выставке «Импрессионизм и за его пределами. Прекрасное путешествие» в музее Singer Laren.

«Эти два рисунка явно принадлежат одной кисти и стилистически напоминают рисунки Ван Гога начала 1886 года, которые он создавал сначала в Антверпене, а потом в Париже, в студии Кормона. Используемые материалы также идентичны, а тематика может быть связана с произведениями, созданными Ван Гогом на Монмартре весной и в начале лета. В графике Ван Гога эти две яркие работы удачно иллюстрируют, как художник все еще искал свой собственный стиль», — рассказал Медендорп.