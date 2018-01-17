Музей Винсента Ван Гога в Нидерландах заявил, что обнаружил две ранее неизвестные работы художника. Об этом
Это «Холм Монмартр с каменоломней», который датируется 1886 годом. Ранее произведение находилось в коллекции Van Vlissingen Art Foundation. Его подлинность установили благодаря широкому исследованию амстердамского музея.
NEWS — A new drawing by Vincent van Gogh has been discovered: The Hill of Montmartre with Stone Quarry, dating to March 1886. Read more:— Van Gogh Museum (@vangoghmuseum)
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Другой рисунок — «Холм Монмартр» 1886 года, который раньше считали работой неизвестного художника, хранился в фондах самого музея. После анализа первого рисунка специалисты пришли к выводу, что «Холм Монмартр» тоже является произведением Ван Гога.
По словам Тейо Медендорпа, старшего научного сотрудника музея Ван Гога, рисунки указывают на период в творчестве художника, когда он учился в Париже и «заново открыл себя, все еще следуя традиционному художественному пути». Обе работы продемонстрируют на выставке «Импрессионизм и за его пределами. Прекрасное путешествие» в музее Singer Laren.
«Эти два рисунка явно принадлежат одной кисти и стилистически напоминают рисунки Ван Гога начала 1886 года, которые он создавал сначала в Антверпене, а потом в Париже, в студии Кормона. Используемые материалы также идентичны, а тематика может быть связана с произведениями, созданными Ван Гогом на Монмартре весной и в начале лета. В графике Ван Гога эти две яркие работы удачно иллюстрируют, как художник все еще искал свой собственный стиль», — рассказал Медендорп.