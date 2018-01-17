При всей своей заметности архитектура уступает в популярности другим публичным искусствам, например, литературе или кино. У всех на слуху нашумевшие фильмы и книги, а что мы знаем о современной архитектуре? Esquire начинает цикл публикаций об архитектуре. В нем мы будем рассказывать об интересных и необычных сооружениях. Архитектор, партнер бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин предлагает посмотреть на подборку из зданий зарубежных музеев, театров, филармоний и студенческих кампусов, которые можно смело причислить к знаковым объектам современности

Jose Fernando Vazquez

Музей кёльнского диоцеза «Колумба», Кельн

Архитектор: Петер Цумтор

Фундаментом этой необычной постройки стали руины романской церкви св. Колумбы в сердце немецкого города. Церковь была разрушена во время авианалета во Второй мировой войне и до 90-х годов прошлого века представляла собой своего рода мемориальный сквер. Потом она была передана музею диоцеза, и для экспозиции коллекции религиозного искусства потребовалось новое здание. В конкурсе 1997 г. победил проект архитектора Петера Цумтора, который сумел виртуозно объединить в единый ансамбль фрагменты истории Кёльна. Он включил руины в новый объем, достроив своды, колонны и оконные арки старой церкви.

Для контраста стены новой части музея выложили из плоского и широкого светло-серого кирпича. Облегчить конструкцию Цумтор решил с помощью перфорированных фасадов, которые пропускают внутрь здания рассеянный свет. Таким образом, руины римской постройки и обломки стен самой церкви стали первым этажом музея. На верхних уровнях символично соседствуют средневековое и современное искусство.

Kiasma Museum

Музей современного искусства KIASMA. Хельсинки

Архитектор: Стивен Холл

Здание музея современного искусства KIASMA сами финны называют архитектурной достопримечательностью. Объект был построен американским архитектором Стивеном Холлом и открыт для публики в 1998 г. Главным строительным материалом зодчий выбрал… естественный свет, с учетом которого были спроектированы форма и текстура здания. Естественное освещение в музее меняется в зависимости от заданного направления, а искусственное подстраивается под естественный световой поток.

Главный вход приводит посетителя в просторное лобби под высоким стеклянным потолком. Отсюда в разные стороны разбегаются лестницы; извилистые коридоры и пандусы открывают доступ к экспозициям на всех пяти этажах. За единицу масштабирования в KIASMA принят рост среднего человека, и многие элементы дизайна расположены на уровне 165 см. А название музея было образовано от греческого «хиазма», что переводится как точка пересечения зрительных нервов.

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Музей в замке Морицбург (расширение). Галле

Архитекторы: Nieto Sobejano Arquitectos

Замок Морицбурга в городе Галле — ценный образец готической военной архитектуры, типичной для Германии конца XV в. Несмотря на бурную историю, он сохранил аутентичную структуру: крепостная стена, три из четырех круглых бастионов и центральный двор. С XIX в. крепость является музеем. После возведения северного и западного крыльев в 2005—2008 гг. и расширения выставочных площадей дворец открылся вновь.

Проект новой части музея реализовала испанская студия Nieto Sobejano Arquitectos, построив за полуразрушенными стенами замка стеклянный корпус. Его крыша устроена как большая платформа, которая пропускает в помещение естественный свет и создает уникальные возможности для организации выставочного пространства. Проект дополнен двумя вертикальными коммуникационными центрами: первый находится в северном крыле, а второй — башня высотой 25 м на месте разрушенного бастиона — обеспечивает доступ к новым выставочным площадям.

Iwan Baan

Музей современного искусства Африки Zeitz (MOCAA). Кейптаун

Архитекторы: студия Томаса Хизервика

Крупнейший в мире музей, посвященный африканскому современному искусству. Расположенный в районе знаменитой набережной V&A, он занимает девятиэтажное здание бывшего элеватора, ставшего символом промышленной истории Кейптауна. Архитекторы студии Томаса Хизервика признаются, что маскировать брутальный, индустриальный облик 57-метрового здания не имело никакого смысла. Надо было лишь понять, как лучше его использовать. В центральной части был устроен атриум с примыкающими к нему галереями, который из-за стеклянной крыши получился очень светлым. Часть труб элеватора пришлось срезать, их место заняли выставочные площади. Теперь в культурном центре размещены 80 галерей, лаборатории, книжный магазин, ресторан, бар и сад на крыше. Он назван в честь немецкого бизнесмена и филантропа Йохана Цайца, который подарил музею свою коллекцию.

Jean-Pierre Dalbéra

Национальный музей искусств XXI века (MAXXI). Рим

Архитекторы: бюро Захи Хадид

Первый государственный музей современного искусства в Италии включает два направления: MAXXI Art и MAXXI Architecture. Основой для реализации проекта Захи Хадид стал комплекс казарм Монтелло: классический фасад разместил главный вход MAXXI. Его продолжает бетонный объем нового сооружения, напоминающий, что новое в Вечном городе всегда появляется поверх старого. Одной из архитектурных особенностей музея стали огромные окна и стеклянные потолки. «В Риме чудесный свет, — объясняла Заха Хадид. — Идея этого проекта в наслоении элементов и освещении залов естественным способом».

Внутреннее пространство организовано вокруг двухъярусного атриума, соединяющего хаотично разбросанные помещения: залы постоянной экспозиции и временных выставок, а также лекционный зал, вестибюль, кафе и книжный магазин. Черные переходы и лабиринты лестниц, поднимающихся из атриума, контрастируют со светлыми бетонными стенами. Выставочная часть решена более нейтрально, ее линии не отвлекают внимание от экспонатов.

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Музей современного искусства Аструп-Фернли. Осло

Архитектор: Ренцо Пьяно

Музей расположен в новом районе Тьювхольмен на насыпном мысе, замыкающем центральную часть городской гавани. Главный фасад здания, переходящий в стеклянную крышу в форме паруса, развернут к воде. Так архитектор Ренцо Пьяно отсылает к истории района: раньше здесь была промышленная зона с верфью. Зодчий не приветствует искусственное освещение в музеях, считая, что электричество искажает экспонаты и пространство. В данном случае прозрачная крыша призвана впустить в залы как можно больше неяркого северного света.

Три корпуса музея, разделенные каналом, имеют разное назначение: один размещает временные выставки, другой — постоянную экспозицию и культурный центр, третий — офисные площади. Дань местной традиции — использование дерева в отделке фасадов всех трех зданий. Обустроенные рядом пляж и сад скульптур привлекают горожан, которые не планируют посещать музей, а хотят отдохнуть и полюбоваться видом Осло-фьорда и города.

Raimund Koch/Getty

Музей Конфлуанс. Лион

Архитекторы: бюро Coop Himmelb (l)au

Музей Конфлуанс построили в месте слияния рек Роны и Соны. Он стал символом и частью крупного проекта редевелопмента всего района Конфлуанс. Деконструктивистская форма напоминает большое плывущее облако из стекла и стали. Образ «оторванности» от земли здание обрело благодаря поддерживающим его колоннам, которые помимо дизайнерских соображений понадобились бюро Coop Himmelb (l)au еще и по причине пересечения в этом месте пешеходных маршрутов. Также под основным объемом устроили кафе.

Сердце музея (оно так и называется — «Облако») вмещает девять залов временных и постоянных экспозиций на площади 5 тыс. кв. м. «Кристал» —монументальное, залитое светом фойе музея с винтовым пандусом, лестницей и лифтами. На крыше располагается терраса, откуда открывается вид на Лион и окрестности, включая цепь Альпийских гор. Консольные выносы постройки вдохновлены сливающимися рядом водными потоками.

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Город культуры Галисии. Сантьяго-де-Компостела

Архитектор: Питер Айзенман

В 1985 г. Сантьяго-де-Компостела был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а «Город культуры Галисии», спроектированный Питером Айзенманом, призван поддержать культурную составляющую этого исторического места. В «Городе», вырастающем прямо из земли, всего шесть объектов: Национальный архив и Галисийская библиотека, Центр изучения наследия, Музей галисийской истории, Международный центр искусств и театр на 2 тысячи зрителей. Наложив карту старого города на рельеф горы Гаяс, Айзенман гармонично вписал свой проект в окружающий ландшафт и сгладил все острые углы. Сверху «Город» напоминает створку морской раковины, которая была символом паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Визуально привлекательный центр культуры не менее интересен с содержательной точки зрения.