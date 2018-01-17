Актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Холл и Гриффин Ньюман заявили, что отдадут свои гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» благотворительным фондам. Об этом
Тимоти Шаламе, который исполняет главную роль в фильме Аллена,
Ребекка Холл, которая раньше уже сотрудничала с Алленом в фильме «Вики Кристина Барселона», уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up, а Гриффин Ньюман в октябре рассказал, что перевел средства RAINN.
Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена, утверждает, что в 1992 году режиссер совершил над ней сексуальное насилие. Ей тогда было семь лет, и во многом именно из-за юного возраста девочки дело так и не дошло до суда. В 2014 году Дилан Фэрроу впервые рассказала подробности случившегося, а в конце 2017-го повторила свои обвинения в колонке для
Подробнее о скандале в семье Вуди Аллена и о том, причем тут движение #MeToo, можно прочитать по ссылке.