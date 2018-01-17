Актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Холл и Гриффин Ньюман заявили, что отдадут свои гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» благотворительным фондам. Об этом сообщает The Huffington Post. Актеры выразили сожаление, что согласились участвовать в съемках режиссера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии.

Тимоти Шаламе, который исполняет главную роль в фильме Аллена, заявил , что пожертвует деньги фонду помощи жертвам сексуального насилия Timeʼs Up, организации по борьбе с сексуальным насилием RAINN и ЛГБТ-центру Нью-Йорка.

Ребекка Холл, которая раньше уже сотрудничала с Алленом в фильме «Вики Кристина Барселона», уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up, а Гриффин Ньюман в октябре рассказал, что перевел средства RAINN.

Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена, утверждает, что в 1992 году режиссер совершил над ней сексуальное насилие. Ей тогда было семь лет, и во многом именно из-за юного возраста девочки дело так и не дошло до суда. В 2014 году Дилан Фэрроу впервые рассказала подробности случившегося, а в конце 2017-го повторила свои обвинения в колонке для The Los Angeles Times под заголовком «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?» После этой колонки Грета Гервиг, Мира Сорвино и другие актрисы публично заявили, что больше не будут сотрудничать с режиссером.

Подробнее о скандале в семье Вуди Аллена и о том, причем тут движение #MeToo, можно прочитать по ссылке.