Впервые за 950 лет Франция разрешит вывезти из страны гобелен из Байе. Памятник средневекового искусства будет выставлен в одном из британских музеев. Об этом
По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом 18 января на переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На окончательное согласование всех деталей перевозки гобелена может уйти пять лет.
Британия уже два раза пыталась договориться о временной транспортировке известного гобелена к себе на выставку: один раз в честь коронации Елизаветы II в 1953 году, второй раз — 1966 г к 900-летию битвы при Гастингсе.
Карикатурист The Times Питер Брукс связал готовящееся событие с переговорами Великобритании по выходу из Европейского союза (Brexit),
Times cartoonist Peter Brookes captures true intent behind France's move to put Bayeux tapestry on display in Britain for first time in 950-odd years— Luke Baker (@LukeReuters)
pic.twitter.com/Ndnf9CIw7C January 17, 2018
Гобелен из Байе включен ЮНЕСКО в реестр «Память мира». Он представляет собой вышивку шерстяными нитками по льняному полотну длиной 70 метров. На нем изображено нормандское завоевание Англии, в том числе сцены решающей битвы при Гастингсе 1066 года. Считается, что гобелен был вышит в XI веке.