Впервые за 950 лет Франция разрешит вывезти из страны гобелен из Байе. Памятник средневекового искусства будет выставлен в одном из британских музеев. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом 18 января на переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На окончательное согласование всех деталей перевозки гобелена может уйти пять лет.

Британия уже два раза пыталась договориться о временной транспортировке известного гобелена к себе на выставку: один раз в честь коронации Елизаветы II в 1953 году, второй раз — 1966 г к 900-летию битвы при Гастингсе.

Карикатурист The Times Питер Брукс связал готовящееся событие с переговорами Великобритании по выходу из Европейского союза (Brexit), сообщил журналист Reuters в своем твиттере. Художник изобразил президента Франции в образе Эммануэля Завоевателя, а Терезу Мэй — в образе короля Гарольда, с флагом со словом Brexit.

Times cartoonist Peter Brookes captures true intent behind France's move to put Bayeux tapestry on display in Britain for first time in 950-odd years pic.twitter.com/Ndnf9CIw7C — Luke Baker (@LukeReuters) January 17, 2018

Гобелен из Байе включен ЮНЕСКО в реестр «Память мира». Он представляет собой вышивку шерстяными нитками по льняному полотну длиной 70 метров. На нем изображено нормандское завоевание Англии, в том числе сцены решающей битвы при Гастингсе 1066 года. Считается, что гобелен был вышит в XI веке.