Почему нужно поддержать курсантов летного училища, которые снялись в ролике в нижнем белье, а теперь их проверит Росавиация.

В ролике, который появился в интернете 16 января, предположительно, курсанты Ульяновского летного училища, одетые в нижнее белье, сапоги и форменные фуражки, танцуют под хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

В Росавиации заявили , что ко всем участникам этого «безнравственного эпизода» примут «самые жесткие дисциплинарные меры». Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов назвал это видео «глумлением над отраслью» и сравнил его с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Теперь спецкомиссия Минтранса и Росавиации проверит, как проходит педагогическая работа с курсантами училища.