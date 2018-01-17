Почему нужно поддержать курсантов летного училища, которые снялись в ролике в нижнем белье, а теперь их проверит Росавиация.
В ролике, который появился в интернете 16 января, предположительно, курсанты Ульяновского летного училища, одетые в нижнее белье, сапоги и форменные фуражки, танцуют под хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction.
В Росавиации
Теперь спецкомиссия Минтранса и Росавиации проверит, как проходит педагогическая работа с курсантами училища.
На сайте Change.org уже появилась