Почему нужно поддержать курсантов летного училища, которые снялись в ролике в нижнем белье, а теперь их проверит Росавиация.

В ролике, который появился в интернете 16 января, предположительно, курсанты Ульяновского летного училища, одетые в нижнее белье, сапоги и форменные фуражки, танцуют под хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

Тихий дом
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«Поощряйте их бунт. Они — наши лучшие союзники»
Далее «Поощряйте их бунт. Они — наши лучшие союзники»

В Росавиации заявили, что ко всем участникам этого «безнравственного эпизода» примут «самые жесткие дисциплинарные меры». Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов назвал это видео «глумлением над отраслью» и сравнил его с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Теперь спецкомиссия Минтранса и Росавиации проверит, как проходит педагогическая работа с курсантами училища.

На сайте Change.org уже появилась петиция в поддержку ребят. В ней говорится, что «видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста». Из-за скандала раздутого СМИ они могут быть отчислены за безобидную пародию, уточнили авторы петиции. Редакция Esquire разделяет эту позицию и призывает поддержать курсантов.