Мэтт Деймон извинился за свои высказывания о сексуальных домогательствах в Голливуде и пообещал перестать касаться этой темы, пишет The Telegraph.

По словам актера, он не хочет усугублять чью-либо боль и жалеет о некоторых необдуманных словах. «Мне бы хотелось, чтобы я побольше слушал, прежде чем подводил итог», — сказал Деймон в новом интервью.

Актер подчеркнул, что многие из женщин, которые занимаются фондом против сексуального насилия Time's Up — его хорошие друзья, которых он «любит, уважает и поддерживает». Он отметил, что хочет быть рядом с ними и помогать им, поэтому для него настало время, когда нужно «сесть на заднее сиденье и закрыть свой рот».

В декабре Мэтт Деймон подвергся широкой критике, поскольку заявил, что каждый случай с сексуальными домогательствами необходимо рассматривать отдельно и не смешивать в одну кучу. В частности, актер сказал, что «есть разница между пошлепыванием чьей-нибудь задницы, насилием и растлением детей».

Несмотря на то, что возмущение словами Деймона только возросло, он вновь прокомментировал тему харассмента. «Сейчас наступил переломный момент, и это здорово, но существует одна вещь, о которой никто не говорит: есть огромное количество офигенных парней — с многими из них я работал — они не делают ничего подобного и на их жизни все это не должно повлиять», — сказал актер.

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