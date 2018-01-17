КНДР и Южная Корея по хоккею и пройдут под единым флагом на открытии Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Associated Press.

Стороны также решили создать единую женскую команду по хоккею на зимних Олимпийский играх. Соглашение должен утвердить Международный олимпийский комитет на этих выходных.

Решения были приняты после шести совещаний официальных представителей КНДР и Южной Кореи. Обе стороны договорились, что нужно показать стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета.

Объединенный флаг Кореи, используемый на общекорейских мероприятиях

Кроме того, в КНДР заявили, что хотят отправить в Южную Корею не только спортсменов, но и свои художественные коллективы.



