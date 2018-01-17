Министерство культуры перенесло премьеру фильма «Приключения Паддингтона-2» из-за того, что в этот день запланирован выход «иного фильма». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона-2» с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — рассказали изданию в кинопрокатной компании «Вольга».

Какой именно «иной фильм» выходит в этот день, в ведомстве не пояснили. 18 января в прокат выходят российские картины «Скиф», «Карп отмороженный», «Мешок без дна», зарубежные фильмы «Форма воды», «Темные времена» и другие. Источник издания предположил, что таким образом Минкультуры хочет убрать конкурентов российского фильма «Движение вверх», который до сих пор лидирует по числу сеансов.

По данным электронной системы ЕАИС, сумма от предпродажи билетов на «Приключения Паддингтона-2» превысила 700 тысяч рублей. Источник издания отмечает, что помимо «Приключений Паддингтона-2», дату премьеры предложили сдвинуть ленте «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» — с 25 января на 1 февраля.

Фильм «Приключения Паддингтона» основан на книгах писателя Майкла Бонда. Его книги переведены более чем на 40 языков и считаются классикой английской литературы.