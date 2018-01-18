СМЕРТЬ СТАЛИНА

Режиссер: Армандо Яннуччи

В ролях: Стив Бушеми, Джеффри Тэмбор, Ольга Куриленко

Те консерваторы, кто до сих пор испытывает священный трепет при упоминании имени Сталина, наверняка обвинят Яннуччи в попытке очернить советскую историю. На самом деле эта комедия так же невинна, как и, например, «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» Тимура Бекмамбетова, который не издевался над американским главой государства, а играл в неуклюжий и безобидный мэшап. В конце концов Хрущев, Жуков, Молотов и Василий Сталин были такими же людьми, как и мы с вами, попадали в нелепые ситуации и могли испытывать страх, сомнения и неловкость. Смеяться над общим прошлым — нормально, а уж над собственным — просто необходимо для здоровья.

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Режиссер: Вуди Аллен (1975)

Вуди Аллен, который до получения «Оскара» за «Энни Холл» в конце 1970-х был одним из самых смешных комиков Америки, снял комедию с названием, не только отсылающим к роману Толстого, но и подчеркивающим крайности национального менталитета. Для русских во всяком случае в классической литературе XIX века, считает Аллен, любовь и смерть — чересчур серьезные понятия, а значит, это прекрасный повод для стендапа. Нью-йоркский интеллектуал Аллен прекрасно себя чувствует в роли русского невротика и труса Бориса Грушенко. Борис и его кузина Соня планируют убить Наполеона, не забывая при этом устраивать свою личную жизнь. Российские сцены снимали в Будапеште, и Аллен в свое время рассказывал, что съемки проходили кошмарно, но он относился к происходящему с юмором: «Съемочная группа была из Бельгии и изъяснялась только по‑французски. Массовка состояла из русских, которые не говорили ни на каких иностранных языках. Я понимаю только по‑английски, да и то плохо. К тому моменту, когда мои слова переводили съемочной группе и массовке, батальная сцена превращалась

в танцевальный марафон». За свою карьеру Аллен снял с полсотни фильмов, но вряд ли у него есть смешнее — вот что значит хорошо знать русскую литературу, но при этом относиться к ней с иронией.

ФОРМА ВОДЫ

Режиссер: Гильермо Дель Торо

В ролях: Даг Джонс, Салли Хокинс, Октавия Спенсер

Сотрудница научной лаборатории влюбляется в человека-амфибию, которого выловили в южноамериканской реке, и помогает ему сбежать. Дель Торо поместил свою историю в начало 1960-х, в самый разгар холодной войны, поэтому нас ждут еще и новые «плохие русские» в соответствии с нынешней международной обстановкой. «Форма воды» получила «Золотого льва» на последнем Венецианском фестивале, и фильму предрекают многочисленные номинации на «Оскар».

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ

Режиссеры: Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский (1961)

Многие советские фильмы кажутся сейчас устаревшими — в первую очередь из-за их идеологизированности и оторванности от мировых тенденций. «Человек-амфибия» — отдельный редкий в СССР случай соединения сайенс-фикшна с мелодрамой. С годами его влияние только крепло — в каком-то смысле новый фильм Дель Торо можно считать осовремененной голливудской версией ленты Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского. 16-летняя Анастасия Вертинская в прозрачном купальнике стала советским секс- символом, а сам фильм в 1962 году бил рекорды проката в СССР, несмотря на упреки партийной прессы в мелкобуржуазной безвкусице. Билеты на него

только в течение первого года купили 65 миллионов зрителей - мечта любого современного голливудского продюсера. «Человек- амфибия» — это и универсальная история о невозможной любви, и диссидентский намек на любовь к далекой и запретной загранице, и идеальная тема для нынешней эпохи спецэффектов — не зря в Голливуде многие носились с идеей ремейка, которым с оговорками можно считать фильм Дель Торо.

ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ

Режиссер: Крейг Гиллеспи

В ролях: Марго Робби, Себастьян Стэн, Эллисон Дженни

В 1994-м муж знаменитой фигуристки Тони Хардинг организовал нападение на ее соперницу Нэнси Керриган. История о спортивном скандале стала для режиссера Крейга Гиллеспи поводом рассказать о нелюбимой дочери, лишенной детства из-за амбиций ее эгоцентричной матери. Но не ждите драмы в духе американского независимого кино — у Гиллеспи получилась жесткая сатира, а Марго Робби в роли Тони Хардинг заслуживает «Оскара».

ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ

Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек (2007)

У этой комедии с Уиллом Ферреллом и Джоном Хидером семь сценаристов и два режиссера, так что поблагодарить конкретного человека за гениальную идею сделать фильм про двух бывших чемпионов, которые решили создать первый в истории мужской дуэт на льду, не получится. Комики играют спортивных звезд, Чезза Майклса и Джимми Макэлроя, навсегда дисквалифицированных за публичную драку. Три года спустя пьющий Майклс развлекает детей на утренниках, Макэлрой работает на складе в магазине коньков, но гениальная идея сводит их на льду, и бывшие смертельные враги начинают крутить друг другом так, как невозможно обращаться с партнершей-женщиной из-за особенностей ее анатомии. Юмор комедий с Ферреллом и Хидером — образцово бромэнсный с маньячным уклоном («Ты так хорош, что мне хочется срезать твою кожу и надеть ее на день рождения»), но, как ни странно,

за десять лет он совсем не устарел. Наоборот, по прошествии времени только убеждаешься в том, что это редчайшая пародия на фильмы о фигурном катании, которая одновременно стала и лучшим фильмом на эту тему.