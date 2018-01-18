Экранизация книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулффа появится в кино и на телевидении. По данным источников The Hollywood Reporter , права на съемки купила компания Endeavour Content за несколько миллионов долларов.

Книгу адаптируют под сценарий телесериала, а ее автор будет исполнительным продюсером.

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» появилась в продаже 5 января. Книга основана на 200 интервью, личных встречах журналиста с членами администрации Дональда Трампа, а также наблюдениями. В ней содержатся компрометирующие президента факты и комментарии. Например, Вуллф утверждает, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию и не терпит советов.

Трампу книга ожидаемо не понравилась, он назвал ее «полной фантазией».