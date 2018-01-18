Школа №127 в Перми, где 15 января два подростка напали с ножами на преподавателя и учеников, возобновила занятия. Об этом сообщили в мэрии города. Как пишет «Ura.ru», в школе усилили меры безопасности: теперь вместо одной женщины-охранника дежурят двое мужчин. Рассказываем, что известно об инциденте.

По версии Следственного комитета, учащийся 10 класса и несовершеннолетний бывший ученик пришли с ножами в школу. Они нанесли удары учительнице труда и ученикам 4-го класса, а затем ударили ножами друг друга. В больницы госпитализировали девять четвероклассников, учительницу и обоих нападавших. Мотивы преступления следователи пока не называли.

Как рассказал один из четвероклассников, «подростки были в черных штанах и таких же черных кофтах, рты у них были закрыты темными масками, а на глазах — темные очки».

Я выбежал на улицу, там были дворники, я рассказал им о том, что случилось, а сам, вместе с другими ребятами, побежал в поликлинику. Другие наши одноклассники побежали в ТЦ «Кит», чтобы там укрыться и позвать на помощь.

Подозреваемых 17 января суд арестовал на 2 месяца, им предъявили обвинение по статье «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Заседание проходило в закрытом режиме в городской больнице №4 Перми, где подростки лечатся.

Один из напавших подростков в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет из-за проявлений агрессии. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что на на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. А когда в 2017 году за помощью обратились уже родители мальчика, то Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала родителей.

Кузнецова: «Трагедии могло не случиться. Но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств».

По данным « Коммерсанта », оба подростка «не отрицают факт нападения», а один из нападавших Лев Б. якобы согласился с версией следствия о покушении на убийство.

По одной из версий, подростки могли совершить нападение, подражая старшеклассникам из школы Columbine Эрику Харрису и Дилану Клиболту. В 1999 году они убили 13 человек и ранили 24. Как уточняет «Ъ», обвиняемые обсуждали эту трагедию в переписках и посещали сайты об этой трагедии.